Kaio Jorge recebe propostas para deixar o Santos; presidente vê renovação encaminhada

O primeiro contrato profissional de Kaio Jorge estava encaminhado e seus pais chegaram a anunciar a renovação. Um desacerto nos detalhes finais, porém, deixou a situação complicada para o Santos.

Os representantes do atacante de 16 anos querem tirá-lo do Peixe. Ele tem propostas de clubes grandes de São Paulo e de outros estados do Brasil e, na versão dos empresários, não há qualquer contato do Alvinegro há dias.

A ideia dos agentes é apresentar essas ofertas ao Santos para a quebra do contrato de formação válido até janeiro de 2020 e oferecer a chance do Peixe cobrir. A multa rescisória seria de apenas R$ 5 milhões, completamente diferente dos 100 milhões de euros (R$ 444 mi) desejados pelo Alvinegro.

Enquanto isso, o presidente José Carlos Peres vê o acordo encaminhado e não imagina a quebra do contrato de formação. O cálculo do Santos prevê quase R$ 100 milhões por conta dos gastos com o atleta na base.

“O contrato está pronto, acordado. Entre Santos e jogador está 100% encaminhado, mas a família depende do ok do empresário Giuliano Bertolucci. Sem problemas da nossa parte, estamos aguardando. Sobre a quebra do contrato de formação, será praticamente impossível”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

Os empresários querem resolver a situação do Kaio com urgência. O artilheiro nas categorias de base não foi inscrito para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.