Kaio Jorge realiza sonho de infância no Santos e minimiza interesse da Juventus

Kaio Jorge teve uma semana iluminada. O atacante entrou no segundo tempo da estreia do Santos na Libertadores e marcou o gol que garantiu a vitória do Peixe sobre o Defensa y Justicia. De volta ao Brasil, o jovem jogador concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Perguntado sobre o momento que vive no Alvinegro Praiano, Kaio Jorge citou a volta por cima após perder o pênalti na eliminação do Santos para o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado. O atacante revelou que recebeu uma mensagem emocionada de sua mãe e ainda afirmou que realizou um sonho de criança.

“Minha mãe ficou muito feliz. Desde que perdi o pênalti contra o Corinthians, ficaram tristes. Agora na Libertadores pude dar um presentão para eles, minha mãe me mandou um áudio de 27 segundos chorando e falando que estava muito feliz, não vendo a hora da gente comemorar junto”, disse Kaio Jorge.

“Sempre atuei em duas categorias acima da minha idade na base. Isso foi bom para mim, porque o profissional exige inteligência e força física. Na última partida, realizei um sonho de criança”, completou.

Perguntado sobre um noticiado interesse da Juventus-ITA em sua contratação, Kaio Jorge não desmentiu a informação, porém garantiu que está focado no Peixe.

“Fico feliz pelo interesse da Juventus. Como todos sabem, todos querem jogar na Europa. Mas agora quero focar no Santos, estou muito feliz, meu primeiro gol saiu. Quero deixar para o presidente e o staff analisarem a situação”, finalizou.

No momento, o Santos é o líder do grupo A do Paulistão, com 12 pontos somados. Depois de enfrentar o Mirassol, neste sábado, às 19h30, na Vila Belmiro, o Peixe terá pela frente o São Paulo, no Morumbi.