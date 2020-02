Kaio Jorge compara vestiário do Santos com Jesualdo e Sampaoli

Uma das joias do Santos, o atacante Kaio Jorge falou sobre o clima do vestiário alvinegro em 2020. O jovem preferiu não entrar em detalhes, mas destacou a diferença do clima sob comando de Jesualdo Ferreira e de Jorge Sampaoli.

“(Em relação ao clima) Acho que não mudou muita coisa. O professor Sampaoli é um cara bem pilhado, já o Jesualdo é bem tranquilo, conversa mais com a gente, passa mais tranquilidade”, pontuou.

“Mas eu não queria comparar muito não, não gosto desse tipo de comparação, são dois grandes treinadores sim”, ressaltou.

Neste domingo, o Peixe visita a Ferroviária, às 19h (Brasília) em Araraquara, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro tenta ampliar ainda mais a vantagem na liderança do grupo A do Estadual. Sem revelar a escalação, Kaio Jorge pode ser uma opção do técnico português.

