Kaio Jorge comemora renovação e diz que tem treinado como ponta no Santos

Ao lado do executivo de futebol Renato, Kaio Jorge concedeu a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Santos na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

O atacante de 16 anos comemorou o acordo pelo primeiro contrato profissional, assinado na última sexta-feira. O vínculo, depois de longas negociações, agora é até 2022.

“Estava esperando resolver essa situação. Graças a Deus deu tudo certo. Agora é só me concentrar em jogar. No começo foi um pouco chato pela demora. Sempre falei que queria ficar aqui. Faltavam detalhes para resolver e deu tudo certo”, disse o centroavante.

Artilheiro nas categorias de base e com algumas partidas como meia, Kaio Jorge tem sido testado como um ponta pelo novo técnico Jorge Sampaoli.

“Está sendo bem diferente. Os treinos são mais fortes, estou pegando uma “caixa”. Não via a hora de tudo se resolver logo para eu estar dentro de campo para fazer o que eu mais gosto”, afirmou.

“Sou um jogador bem tranquilo, jogo de centroavante, mas ele tem optado por me colocar de ponta. Onde ele me colocar estarei adaptado”, concluiu.

Kaio Jorge deve estar à disposição do Santos no próximo sábado, contra a Ferroviária, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

