Juliano “puxa a fila” no Santos antes de outros testes de Cuca

Juliano será a cara nova do Santos no banco de reservas para a partida contra o Vasco neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Destaque da equipe sub-23, o volante foi chamado pelo técnico Cuca para a viagem. A necessidade tem origem na ausência dos zagueiros Lucas Veríssimo e Luiz Felipe. Com isso, Guilherme Nunes e Yuri ficam de sobreaviso para a defesa e abrem espaço no meio-campo.

Juliano é um meio-campista defensivo, com características semelhantes às de Alison. Ele tem 23 anos, foi revelado pelo XV de Piracicaba e passou por Metropolitano e Penapolense antes de desembarcar na Vila Belmiro no ano passado. O contrato vai até o fim de 2019.

O jogador chamou a atenção da comissão técnica na vitória da equipe sub-23 santista por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no dia 23, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Puxou a fila

Cuca quer testar outros jogadores das categorias de base e equipe sub-23 nas próximas semanas. O auxiliar Eudes Pedro é quem coordena esse trabalho de pinçar atletas de potencial.

Alguns nomes se destacam, como o zagueiro Sabino, os meio-campistas Fernando Medeiros, Anderson Ceará, Victor Yan e Lucas Lourenço e o atacante Diego Cardoso.