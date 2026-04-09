Jornal dos EUA aponta interesse de time da MLS por Neymar

Com contrato válido até o final do ano com o Santos, Neymar despertou o interesse da Liga Norte-Americana. De acordo com o jornal The Athletic, o FC Cincinnati teria iniciado contatos com os representantes do camisa 10 para um possível movimento por sua contratação.

As conversas ainda estariam em estágio inicial e o clube avalia, em um primeiro momento, o interesse de Neymar em atuar nos Estados Unidos, além das exigências feitas pelo estafe do craque.

Um possível complicador para o negócio é que o FC Cincinnati já não tem mais vagas abertas para jogadores designados (DP) em seu elenco, já que Kévin Denkey, Miles Robinson e o brasileiro Evander já ocupam as posições disponíveis.

Na MLS, os clubes têm direito à contratação de até três atletas que excedam o teto salarial da liga, estes são chamados de jogadores designados.

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Situação de Neymar

Neymar tem contrato válido com o Santos até o dia 31 de dezembro de 2026 e, a partir de julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe que busque a sua contratação.

Na temporada, ele acumula seis jogos e seis participações em gols, sendo três bolas na rede e três assistências. Agora, ele inicia uma sequência de jogos decisiva na temporada, já que busca um bom desempenho antes da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)