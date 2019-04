Jorge treina “como se não estivesse parado” e deve estrear pelo Santos na quinta

Jorge treinou sem limitações na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, e deve estrear pelo Santos contra o Atlético-GO, quinta, em Goiânia, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele já está regularizado na CBF.

O lateral-esquerdo participou de trabalho tático dos reservas com os sparrings normalmente. Pessoas presentes no CT afirmam que ele não pareceu estar sem atuar desde 11 de dezembro de 2018, em vitória do Porto sobre o Galatasaray.

Os titulares ficaram na academia para trabalho regenerativo depois da derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em Itaquera, no último domingo. O elenco inteiro voltará para atividade na tarde desta terça-feira.

Jorge, provável titular diante do Atlético-GO, não pode atuar na volta da semifinal do Campeonato Paulista, segunda-feira, no Pacaembu. Felipe Jonatan, em compensação, não pode entrar em campo na Copa do Brasil por já ter disputado a competição pelo Ceará.

