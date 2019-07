Jorge Sampaoli, do Santos, recebe sondagem da seleção do Equador

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, recebeu uma sondagem da seleção do Equador nessa semana. A informação foi inicialmente publicada pela “Directv”.

Ainda não há proposta oficial e a tendência, mais uma vez, é de permanência no Peixe. O treinador tem contrato até dezembro de 2020 e há multa rescisória prevista no acordo.

O técnico do Equador, Hernán Darío Gómez, ainda está no cargo, mas sabe da possibilidade de ser demitido depois da campanha ruim na Copa América, com a eliminação na primeira fase.

“Não sou de pedir demissão. Se quiserem me demitir, que demitam. Virá outro treinador e passará pelo mesmo. Estão pedindo resultados de onde não pode sair”, disse o treinador.

Antes do Equador, Sampaoli foi procurado pelas seleções do Irã e Marrocos, além de Atlético-MG, Flamengo e Real Betis (ESP).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com