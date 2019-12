Jorge analisa permanência no Santos e cita especulação no Palmeiras

Jorge terminou o ano sob desconfiança depois do desentendimento com Sasha no jogo contra o São Paulo, mas foi uma das peças chave na campanha do Santos no Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo Mônaco, o lateral-esquerdo não tem a sua permanência garantida, e provou isso ao falar sobre seu futuro no Peixe.

“Meus companheiros do Santos me abraçaram de uma forma que eu realmente não esperava. E agora com todas essas especulações de Palmeiras e até outros clubes da Europa, eu fico muito feliz porque é mérito de tudo que fiz em 2019. Agora deixo na mão de Deus para definir meu futuro”, falou.

Titular em quase todos os jogos desde que chegou, Jorge acabou eleito como melhor lateral-esquerdo do prêmio Bola de Prata, da ESPN. Segundo o jogador, a premiação pode até dificultar uma permanência no Peixe, pelo interesse do próprio time francês.

“Agora que eu terminei o Campeonato Brasileiro bem, sendo eleito o melhor lateral esquerdo, o próprio Mônaco me quer de volta, porque viu que eu evoluí. Agora é esperar para ver o que vem pela frente, se for Brasil ou Europa, eu espero ser feliz”

No total, Jorge fez 35 jogos pelo Santos durante a temporada. Foram 29 pelo Campeonato Brasileiro e seis pela Copa do Brasil. O lateral ainda marcou dois gols com a camisa do Peixe.

*Especial para a Gazeta Esportiva