Joias do Santos podem quebrar recorde de Diego na Libertadores

Opções no banco de reservas do Santos, Rodrygo e Yuri Alberto têm a chance de quebrar um recorde na história do clube contra o Real Garcilaso nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Cuzco, no Peru, pela estreia na Libertadores.

Ambos são mais novos que Diego, hoje no Flamengo, o mais jovem a estrear pelo Peixe na competição continental, com 17 anos, 11 meses e cinco dias em 2003. Se a dupla entrar em campo, Yuri, com 16 anos, terá a marca. Rodrygo tem 17.

“Será a minha primeira competição internacional com o Santos e ter a chance ainda de quebras marcas de grandes craques como Diego, Felipe Anderson, Coutinho, seria de grande orgulho para mim e para a minha família. Fico muito feliz por estar entre os 30 escolhidos pela comissão técnica e além de buscar ajudar a equipe, quero aprender ao máximo e crescer com essa oportunidade. E espero que tenhamos uma grande campanha em 2018 e possa vivenciar tudo isso”, disse Yuri Alberto, que terá 16 anos, 11 meses e quatro dias nesta quinta-feira.

“É mais um momento muito especial da minha vida. Tão jovem e já podendo disputar essa competição, que a gente ouve falar desde pequeno sobre a importância. O Santos tem uma história muito bonita na Libertadores e isso me motiva. No clube escutamos desde pequeno os feitos e o quanto isso fez sermos conhecidos mundialmente. Tenho trabalhado bem no dia a dia e evoluído. Já me sinto melhor do que ano passado, quando subi. Vejo como natural esse passo a passo e vou continuar buscando melhorar, ouvindo a comissão técnica e os companheiros mais experientes. Neste ano já tenho jogado mais, consegui fazer dois gols, o que só me motiva a seguir cumprindo as etapas desse início no profissional. Se o Jair precisar de mim para quinta-feira, estou preparado. É uma competição muito grande, que todos olham de uma maneira diferente, e espero poder ajudar”, analisou Rodrygo, que completará 17 anos e 50 dias nesta quinta.

Promovidos ao elenco profissional do Santos em outubro de 2017, ainda com o ex-técnico Elano, a dupla fará a primeira viagem internacional pelo novo time. Veja abaixo o ranking dos mais novos a entrarem em campo pelo Peixe na Libertadores.

1º – Diego – 17 anos e 11 meses e 5 dias

05/02/2003 – América de Cali-COL 1 x 5 Santos

2º – Felipe Anderson – 18 anos e 26 dias

11/05/2011 – Once Caldas 0 x 1 Santos

3º – Joel Camargo – 18 anos, 4 meses e 25 dias

13/02/1965 – Universidad de Chile-CHI 1 x 5 Santos

4º – Coutinho – 18 anos, 8 meses e 10 dias

21/02/1962 – Santos 6 x 1 Deportivo Municipal-BOL

5º – Thiago Carleto – 18 anos e 10 meses e 20 dias

14/02/2008 – Cúcuta-COL 0 x 0 Santos

6º – Leonardo – 18 anos e 11 meses e 07 dias

16/02/2005 – Bolívar-BOL 4 x 3 Santos