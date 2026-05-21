"Joguei bem, mas não adiantou p**** nenhuma", desabafa Gabigol após empate do Santos

O atacante Gabigol detonou o empate em 2 a 2 do Santos contra o San Lorenzo na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O Peixe abriu dois gols de vantagem, mas não conseguiu segurar a vantagem novamente e se complicou na competição.

Protagonista do lado santista com um gol e uma assistência, Gabigol lamentou o resultado e foi bastante crítico com a atuação, considerada 'inútil' por ele, uma vez que o Santos não saiu com a vitória.

"Uma m****. Não adiantou p**** nenhuma. Não conseguimos manter a consistência, acabamos indo para trás, deixamos de jogar e damos chance para eles. É complicado. Eu posso falar aqui milhares de motivos que nos fizeram tomar o empate, mas também tem coisas boas, mas não adianta de nada. Joguei bem, fiz gol, dei assistência, mas no final, não adiantou porra nenhuma", desabafou o atacante à ESPN.

Com o empate, o Santos viu sua situação se complicar na Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e continua na lanterna do Grupo D, chegando aos quatro pontos. Agora, porém, o time já não tem mais chances de ser líder e, portanto, de se classificar direto às oitavas de final. Para ir ao menos aos playoffs, os donos da casa precisam de uma vitória contra o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.

O Santos de Gabigol, agora, recolhe os cacos e já vira a chave para o Campeonato Brasileiro novamente. O Peixe visita o Grêmio neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 17ª rodada do torneio nacional.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)