João Victor celebra gol pelo Santos e mira duelo com Flamengo pelo Brasileirão sub-20

O atacante João Victor, de 18 anos, comemorou o primeiro gol pelo Santos no Campeonato Brasileiro sub-20 desta temporada. O jovem marcou um dos gols da goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, em duelo válido pela 10ª rodada da competição. Após ficar fora do confronto diante do Fortaleza, o atacante agora mira a partida contra o Flamengo.

"Fico muito feliz por voltar a marcar pela equipe principal da base. Desde o ano passado não fazia um gol pelo sub-20. Fiquei muito tempo longe dos gramados por conta da lesão que tive na última temporada e poder ajudar a equipe com gol é gratificante", afirmou o atacante.

Integrado ao sub-20 santista desde 2024, João Victor vem acumulando boas atuações nas categorias de base do Alvinegro Praiano. O atacante atua na equipe desde os 16 anos e soma números positivos ao longo do período.

Na Copinha de 2024, encerrou a campanha com duas assistências em cinco partidas e também teve destaque no Campeonato Paulista sub-20, anotando cinco gols em sete jogos. Em 2025, conviveu com lesões e teve menos oportunidades, mas iniciou a atual temporada como referência ofensiva da equipe. Em 10 partidas, marcou seu primeiro gol no ano.

"Nesta quinta temos um jogo muito importante. Estamos em uma grande fase com duas vitórias importantes para a sequência. Sabemos da força da equipe do Flamengo e não podemos relaxar nenhum momento. Vamos lutar pelo resultado até o apito final", concluiu.

Agora, diante do Flamengo, João Victor busca voltar a marcar para ajudar o Santos a seguir entre os primeiros colocados da tabela. Atualmente, o Peixe ocupa a terceira posição, com 23 pontos, seis atrás do líder Palmeiras.

Santos e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

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