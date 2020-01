Jesualdo vê atacantes da base do Santos como melhores do Brasil

O técnico Jesualdo Ferreira está de olho nas categorias de base do Santos. E três atacantes chamam a atenção do português: Renyer (16), Marcos Leonardo (16) e Kaio Jorge (17).

“O Santos tem três jogadores, um com 17 para 18 anos e os outros com 16 para 17… São os três melhores atacantes do Brasil nesta idade”, disse Jesualdo, ao Canal 11, antes de confirmar os nomes citados por um dos participantes do programa da TV portuguesa.

Kaio Jorge está integrado ao elenco profissional do Peixe desde 2018 e só atuou em sete jogos na última temporada. Marcos Leonardo é o centroavante titular do Alvinegro na Copinha. Renyer assinou o contrato profissional recentemente e aguarda por oportunidades – o acordo ocorreu depois da inscrição na competição de base.

O trio deve ser observado de perto por Jesualdo nos próximos meses. Kaio Jorge e Marcos Leonardo são camisas 9 e têm a concorrência de Eduardo Sasha, Uribe, Raniel e Yuri Alberto. Renyer é ponta e brigará por espaço com Marinho, Soteldo, Derlis González, Lucas Venuto, Tailson, Arthur Gomes e Diogo Vitor.