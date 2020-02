Jesualdo testa mudanças no elenco para enfrentar o Palmeiras

Mirando o clássico contra o Palmeiras, o Santos realizou mais um treino no CT Rei Pelé nesta quinta-feira. Pressionado, o técnico Jesualdo Ferreira deve realizar algumas mudanças no time, já que o futebol apresentado não vem agradando.

Para o jogo deste sábado, o português deve ter quase todo elenco à disposição. Raniel, que foi poupado na derrota para o Ituano, treinou normalmente e deve ser titular. Outro jogador que deve iniciar entre os 11 é o meia Jean Mota, no lugar de Diego Pituca, uma substituição que ocorreu ao longo dos dois últimos jogos. Com isso, o meio de campo deve ser formado por Alisson, Sánchez e Jean Mota.

A única baixa é o atacante Marinho, que ainda se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo.

Com mando do Peixe, a partida ocorre neste sábado, às 16h (de Brasilia), no Estádio do Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O Santos é o líder do grupo A, com 11 pontos. Já o Palmeiras está na segunda posição do Grupo B, com 16.

