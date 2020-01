Jesualdo projeta duelo com Jorge Jesus e esclarece: “Não temos nada a ver”

Após o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, mais um treinador português chegou ao futebol brasileiro. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, Jesualdo Ferreira, novo técnico do Santos, projetou o duelo com o Mister e comentou a respeito da amizade entre os dois.

“Eu e Jesus somos amigos e os treinadores mais intitulados de Portugal. Fomos adversários muitas vezes. Ganhamos, perdemos e empatamos. Tenho por Jesus uma consideração muito grande e uma estima muito grande também”, comentou.

Jesualdo voltou a enaltecer o compatriota, mas esclareceu as diferenças, apesar de também ser conhecido por implementar um sistema ofensivo.

“Conheço suas qualidades, trabalhador, obstinado, sabe o que quer e tem uma linha difícil de mexer. Tem sua forma e estilo, é aquilo. Eu não tenho nada a ver com ele. Sou mais velho que ele. Segundo, ele tem mais cabelo. Terceiro, a forma de ver o futebol é muito parecida com a minha, mas, sinceramente, há detalhes que não são iguais. Vocês já viram o Jesus e agora aguardem para ver a mim”, completou.

Sempre em um tom descontraído, o treinador de 73 anos, que estava afastado do futebol, negou estar aposentado e destacou a coragem de assumir o Santos.

“Marca aí: coragem é uma das coisas importantes. Eu não estava na aposentadoria. Só estamos aposentados quando não há saúde ou quando não reconhecem a capacidade. Se fosse verdade, eu não estava aqui. Vamos fazer um pacto: todos sabem a minha idade, por que falar sempre? Eu tenho, é experiência, sabedoria, talvez, mas apenas um dado na identidade”, finalizou.

