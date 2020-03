Jesualdo muda formação do Santos para estrear na Libertadores

O técnico Jesualdo Ferreira mudou a formação do Santos em treinamento na tarde desta segunda-feira, no CT do River Plate, o último antes da partida contra o Defensa y Justicia nesta terça, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Norberto Tomaghello, pela estreia na Libertadores da América.

Felipe Jonatan, ainda com dor no tornozelo esquerdo, não treinou como titular. Diego Pituca trabalhou como ala pela esquerda, com Madson pela direita, à frente de uma linha com três zagueiros: Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Luan Peres.

O meio-campo foi formado por Evandro e Carlos Sánchez, com Eduardo Sasha, Soteldo e Yuri Alberto mais à frente. Uma espécie de 3-4-3 com a bola, com Sasha atrás de Yuri Alberto, e uma linha de cinco na defesa enquanto a posse estiver com o Defensa.

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, o Peixe trabalhou com pressão alta e Evandro foi o “primeiro volante”, um sinal da tentativa de se impor na Argentina.

Dessa forma, a provável escalação, antecipada pelo GloboEsporte.com, é: Everson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Felipe Jonatan) e Luan Peres; Madson, Evandro, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Soteldo e Yuri Alberto.

