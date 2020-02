Jesualdo Ferreira registrou aproveitamento baixo em clássicos no futebol português

Pressionado por melhores resultados no Santos, Jesualdo Ferreira vai em busca da primeira vitória em clássicos desde que chegou ao clube da Vila Belmiro. Depois de perder para o Corinthians por 2 a 0, o Peixe terá pela frente o Palmeiras, neste sábado, às 16h, no Pacaembu.

Pelo menos quando analisados os períodos nos quais esteve à frente dos grandes clubes do futebol português, Jesualdo Ferreira não apresenta um bom aproveitamento em clássicos. O treinador comandou Benfica, Porto e Sporting e conquistou apenas 38% dos pontos disputados em partidas contra os grandes rivais.

Jesualdo comandou o Benfica por apenas 11 meses. O treinador esteve à frente dos Encarnados entre dezembro de 2001 e novembro de 2002. Nesse período, o técnico esteve à beira do campo em duas derrotas para o Porto e em um empate com o Sporting. Dessa forma, finalizou sua passagem pelo clube com 11% de aproveitamento em clássicos.

No Porto, Jesualdo teve a oportunidade de desenvolver um trabalho mais longo, permanecendo à frente da equipe entre 2006 e 2010. Nesses cinco anos, os Dragões venceram quatro vezes o Benfica, empataram três partidas com o rival e foram derrotados em duas ocasiões. Além disso, o Porto derrotou o Sporting em quatro oportunidades, empatou três vezes com o adversário e somou sete derrotas. Ao todo, o treinador obteve um aproveitamento de 43% em clássicos pela equipe.

A passagem pelo Sporting durou apenas cinco meses, entre janeiro e maio de 2013. Dentre as 18 partidas nas quais esteve à frente do clube, Jesualdo comandou o time em um empate com o Porto e uma derrota para o Benfica. Portanto, o treinador registrou apenas 16% de aproveitamento nos clássicos disputados nesse período.

Apesar do retrospecto sem brilho nos jogos contra rivais portugueses, Jesualdo Ferreira deixou seu nome marcado na história recente do futebol do país, principalmente à frente do Porto. Pelos Dragões, o treinador conquistou três vezes o Campeonato Português, além de ter faturado duas Taças de Portugal.

Até o momento, Jesualdo comandou o Santos apenas em partidas válidas pelo Campeonato Paulista. Em sete jogos, o time registra três vitórias, dois empates e duas derrotas, tendo um aproveitamento equivalente a 52,3% dos pontos disputados.

