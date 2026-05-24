Jejum persiste e Santos segue sem vencer como visitante no Brasileirão

O Santos deixou escapar mais uma oportunidade de encerrar o jejum fora de casa no Brasileirão. Após abrir o placar neste sábado, o Peixe sofreu a virada em Porto Alegre e perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, resultado que ampliou a sequência sem vitórias como visitante no torneio.
Com o revés, a equipe santista chegou a oito partidas longe da Vila Belmiro sem vencer no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o desempenho fora de casa é de quatro empates e quatro derrotas, sem nenhum triunfo.
A sequência sem vitórias começou já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com derrota para a Chapecoense, na Arena Condá. Desde então, o Santos alternou tropeços e empates, mas ainda não conseguiu transformar atuações fora de casa em resultados positivos.
Com 17 rodadas disputadas até então no Brasileiro, atuando logo dos seus domínios o Peixe empatou com Mirassol (2 a 2), Cruzeiro (0 a 0), Bahia (2 a 2) e Palmeiras (1 a 1). Já as derrotas aconteceram diante de Chapecoense (4 a 2), Athletico (2 a 1), Flamengo (3 a 1) e, agora, Grêmio (3 a 2).
Ao todo, o Santos soma quatro pontos conquistados em 24 possíveis, um aproveitamento de apenas 16,6% como visitante no torneio. No período, a equipe marcou 11 gols e sofreu 17.
Última vitória em 2025
A última vitória do Santos como visitante no Brasileirão aconteceu em 3 de dezembro de 2025, pela penúltima rodada da competição. Na ocasião, o Peixe visitou o Juventude no Alfredo Jaconi e saiu com triunfo por 3 a 0, com Hat-trick de Neymar para garantir o bom resultado.