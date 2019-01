Jean Mota vibra por fase artilheira e brinca com gringos do Santos

Jean Mota é o grande nome deste início de trabalho de Jorge Sampaoli no Santos: bancado pelo técnico, o meia foi destaque em todos os compromissos de 2019: empate no amistoso contra o Corinthians e vitórias sobre Ferroviária e São Bento no Campeonato Paulista.

Com dois gols, uma assistência e o cruzamento para Pedro Henrique marcar contra no clássico, Jean vibra pela boa fase e brinca com a presença dos gringos no elenco.

“Dois gols e uma assistência em dois jogos. Fico feliz por ajudar a equipe. Como sempre digo, o que importa é a vitória, mas feliz pelos gols”, disse Jean Mota, ao Premiere.

“Daqui a pouco temos que aprender (o espanhol) pois só tem gringos, mano (risos). Estão fortalecendo bastante e estamos trabalhando para um elenco forte”, completou.

O Santos voltará a campo para enfrentar o São Paulo no clássico do próximo domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Paulistão.