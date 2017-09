Jean Mota revela tristeza por corte em ‘final’ e espera sequência no Santos

Antes mesmo da derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guaiaquil, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, que culminou com a eliminação na Libertadores, os torcedores do Santos foram pegos de surpresa com a escalação de Leandro Donizete no meio. Mesmo tendo treinado com Jean Mota durante a última semana, o técnico Levir Culpi optou por escalar o volante como titular, deixando Vecchio com a responsabilidade de armar as jogadas.

Após quase uma semana da queda na competição continental, Mota revelou uma pequena ‘mágoa’ por ter começado no banco contra os equatorianos.

“Ficamos tristes porque queremos jogar. Foi o que ele pensava no momento. Infelizmente foi o que ele optou e não deu certo. Isso é uma decisão dele. Se a gente ganha, ninguém falaria sobre escalação. Eu e o Donizete estávamos preparados. Nós sempre estamos prontos para entrar e dar o nosso melhor”, disse o meia em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Porém, contra o Atlético-PR, no último sábado, o comandante mudou a estratégia e montou o time com Jean Mota na vaga do lesionado Lucas Lima. O meia foi um dos destaques do jogo e ajudou o alvinegro a vencer por 1 a 0, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Ainda sem poder contar com o camisa 10, que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e só deve voltar em um mês, a tendência é que Mota siga entre os titulares.

“Com uma sequência, fica mais fácil mostrar seu trabalho. Em um jogo não se mostra se tem condição ou não de substituir Lucas Lima. Tenho sido importante para ajudar a equipe e vencemos. Agora é dar continuidade”, concluiu o meia santista.