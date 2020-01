Jean Mota revela pedido de Jesualdo e evita comparação com Sampaoli

Multifunções dentro do time, Jean Mota pode ter de executar nova posição com a chegada do português Jesualdo Ferreira no Santos. Em entrevista aos canais Fox Sports, o camisa 41 revelou uma conversa com o novo treinador para saber onde jogar.

“Jesualdo falou comigo. Me viu jogar em 2017 como lateral e queria que fizesse toda essa função pela esquerda. Importante é sempre ajudar. Já joguei com Dorival aberto, com Sampaoli de falso nove e primeiro volante. Tenho facilidade de fazer várias funções”, comentou.

Apesar de estar aberto para executar novas atividades, Jean não esconde a preferência pelo setor de criação. No início de 2019, teve seu melhor momento com a camisa do Santos, terminando o Campeonato Paulista como artilheiro.

“Sempre deixei claro que meu melhor momento foi como meia, chegando de trás. Eu tenho jogado em várias funções, mas quando passei por essa função que fui melhor. No segundo semestre do ano passado, jogamos mais com três volantes, não tinha formação com meia de origem. Isso acabou dificultando minha entrada no time”, revelou.

Criticado por alguns torcedores, Jesulado tem o respaldo do atleta santista, que já pediu paciência com o treinador e evita comparações com Jorge Sampaoli.

“O Sampaoli me ajudou muito no começo, não a toa fui o melhor jogador do campeonato.O Jesualdo é mais conservador, preza pelo jogo compacto. Tem apenas um mês de trabalho, estamos pegando aos poucos, tem que ter paciência. São filosofias diferentes”, finalizou.

A próxima partida do Peixe será na próxima quinta-feira, diante da Inter de Limeira, na Vila Belmiro, e Jean Mota pode já exercer a nova função desejada.