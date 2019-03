Jean Mota repete Ferraz e promete melhor versão do Santos contra o Corinthians

Victor Ferraz incentivou o elenco do Santos ao prometer a melhor versão do time para as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Red Bull Brasil. E deu certo: o Peixe se classificou e enfrentará o Corinthians na semifinal.

Jean Mota repetiu o “mantra” do companheiro e falou sobre o clássico. As partidas serão neste domingo, em Itaquera, e dia 8, no Pacaembu.

“É um jogo diferente, é um clássico. Viemos de duas partidas difíceis contra o Red Bull, time que teve melhor campanha. Nossa concentração e volume de jogo têm que ser os mesmos. Temos que entrar muito concentrados, vale vaga na final. E, por se tratar de um clássico, será um duelo muito mais complicado”, disse Jean Mota, que revela já estudar o adversário”, disse Jean Mota, ao site oficial do Santos.

“Eles têm uma filosofia de jogo que já conhecemos, assim como eles conhecem a nossa. Tivemos dois jogos para nos analisar. Eles viram o que fizemos no campeonato. Será um jogo muito difícil. Vamos ver quem o professor Sampaoli vai utilizar, ele tem jogadores à disposição. Ainda não sabemos qual será a tática que usaremos, mas tenho certeza que, assim como o Victor Ferraz disse em uma coletiva esses dias, vamos ver a melhor versão do Santos FC. Quem tiver bem e preparado vai entrar e dar conta do recado”, completou.

Dos 131 jogos que Jean Mota tem pelo Peixe, 19 são clássicos. O meia soma dez vitórias, oito empates e apenas três derrotas. Contra o Corinthians, Jean nunca saiu de campo derrotado: uma vitória e quatro empates. Artilheiro do Campeonato Paulista com sete gols, Jean minimiza as estatísticas e foca no jogo coletivo.

“Conseguir a classificação é mais importante do que eu balançar as redes. Quero cumprir minha função e ajudar a equipe. Seja com gols ou assistências. Claro que a gente quer fazer o gol, mas se eu der uma assistência ficarei feliz tanto quanto. O mais importante é passar pra final e, se Deus quiser, ser campeão”, concluiu.

