Jean Mota quer jogar ao lado de Cueva no Santos, mas se dispõe a ser lateral

Jean Mota acredita que pode atuar ao lado de Cueva no Santos – há negociação encaminhada pela contratação do peruano e o acordo deve ser oficializado nesta semana.

Em contrapartida, com a provável concorrência no meio-campo, Jean se dispõe a voltar para a lateral, posição carente no Peixe – Orinho não correspondeu e Copete tem sido improvisado.

“Já vi vários times assim, com dois meias. Soteldo é meia-atacante, jogamos juntos também. Não tem essa de não ter como. Eu faço mais de uma função e posso rodar. Quem escala é o Sampaoli, mas há essa possibilidade”, disse Jean, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

“Estou aqui para ajudar o Santos, sou jogador do Santos, quem escala é o treinador. Quero jogar na minha posição, onde estou bem, confiante e fazendo gols, mas tenho que pensar no Santos e não só em mim. Ele tem qualidade muito boa, vem para ajudar e deixo para o Sampaoli. Se quiser na lateral, darei meu melhor”, completou.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes na última segunda, o presidente José Carlos Peres justificou o investimento em Cueva por não ter um “10 legítimo” no elenco, “coisa que só Flamengo e Palmeiras têm”.

“Atuo nas duas, meia-atacante ou armador. Para mim não tem diferença, um meia-atacante chega mais, finaliza, armador é de armar. Com Sampaoli, é diferente, não é só o meia, zagueiros e volantes armam. Me vejo mais como um meia-atacante com o Sampaoli”, concluiu.

