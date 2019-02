Jean Mota pede calma e diz que Santos não pode “descontar raiva” no Altos

O Santos foi goleado por 5 a 1 pelo Ituano no último domingo, em Itu, pelo Campeonato Paulista, e volta a campo diante do Atos, nesta quarta, no Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Jean Mota, porém, não quer que o Peixe tente descontar a raiva nesta quarta. O meia pede calma ao elenco em busca da reabilitação.

“Depois de uma derrota dessa, ficamos tristes, queremos dar a volta por cima o mais rápido e o próximo é o Altos. Não adianta ir no desespero, na raiva, achando que vamos fazer gol a todo momento, temos que ter calma, continuar com o mesmo trabalho sem nos abalar. É um jogo só e muito difícil”, disse Jean Mota, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

“Ligado do primeiro ao último minuto, é um jogo só. Temos que respeitar e não podemos ter apagão, sabemos da qualidade. Vale classificação e aquilo serviu de lição”, completou.

O técnico Jorge Sampaoli analisará a condição física dos atletas para saber se poupará ou não alguns titulares.

