Jean Mota é observado por clube turco para janeiro, diz jornal

Titular do Santos na maior parte do Campeonato Brasileiro, o meia Jean Mota, acabou despertando o interesse do futebol turco. De acordo com a publicação do jornal Foto Maç, da Turquia, o Fenerbahçe pretende contar com o jogador já em janeiro, quando abre a janela de transferências na Europa.

O time de Istambul planeja a contratação de um meia canhoto para a segunda metade da temporada. Dado como “meio-campista mais significativo do Santos na Liga Brasileira”, Mota não somente tem o pé esquerdo como dominante, como também possui grande facilidade em jogar pelas beiradas. Tanto é que chegou a ser improvisado na lateral esquerda por diversas vezes ao longo de 2017.

Caso o interesse se confirme e as negociações se iniciem, o jogador de 24 anos de idade, revelado pela Portuguesa, com passagem pelo Fortaleza, poderá se tornar companheiro do volante Souza, do meia Giuliano e do atacante Fernandão no Fenerbahçe. Outro que veste o uniforme azul e amarelo é o holandês Robin Van Persie, ex-Arsenal e Manchester United.

Jean Mota esteve em campo em 30 ocasiões no Brasileirão, das quais 25 começou jogando. O meia foi autor de um gol e deu três assistências pelo peixe na competição, recebendo cinco cartões amarelos e nenhum vermelho.