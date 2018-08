Jean Mota deve ser titular do Santos contra o Bahia

O Santos deve ter Jean Mota como substituto de Alison, suspenso, para a partida contra o Bahia neste sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jean treinou no meio-campo ao lado de Carlos Sánchez, com Diego Pituca recuado. Daniel Guedes entra na vaga de Victor Ferraz, outra ausência por conta de suspensão automática.

Com o elenco em melhores condições físicas, o técnico Cuca deve escalar força máxima, diferentemente dos 3 a 0 diante do Sport, no último sábado, quando Diego Pituca, Rodrygo e Bruno Henrique ficaram no banco de reservas.

A provável escalação é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.