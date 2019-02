Jean Lucas torce pela chegada de Ronaldo ao Santos: “Bem entrosados”

Apresentado como reforço do Santos nesta quarta-feira, Jean Lucas disse que está torcendo pela chegada de Ronaldo, ex-companheiro no Flamengo.

O presidente José Carlos Peres disse à Gazeta Esportiva na última terça que a negociação ainda está “crua“, mas o Peixe tentará o também meio-campista por empréstimo.

“Não converso com ele (Ronaldo), mas fiquei sabendo que o presidente quer ele. Se vier, será um excelente reforço, estamos bem entrosados, jogamos no começo do ano e se vier será uma boa contratação”, disse Jean Lucas.

A negociação é difícil pois o volante está nos planos do técnico Abel Braga.. Ronaldo seria envolvido na venda de Bruno Henrique ao Rubro-Negro, porém, após reviravolta, o Peixe conseguiu trazer Jean Lucas, prioridade no início das tratativas.

Só que o técnico Jorge Sampaoli ainda quer Ronaldo e o Alvinegro tenta a contratação. Se não ocorrer agora, haverá nova tentativa no segundo semestre.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com