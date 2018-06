Jair usa pausa para ensaiar Santos com quatro atacantes

O técnico Jair Ventura tem utilizado o período de preparação durante a Copa do Mundo na Rússia para ensaiar o Santos com quatro atacantes para enfrentar o Palmeiras no dia 19 de julho, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jair tem a formação na cabeça há um bom tempo, mas, por conta de desfalques e/ou suspensões, não pôde escalar Rodrygo (mais recuado), Gabigol, Bruno Henrique e Eduardo Sasha durante o primeiro semestre.

A ideia do treinador é aprimorar o esquema e, se o desempenho for satisfatório nos treinamentos, apostar nessa opção ousada para o clássico. O Peixe venceu o Palmeiras com quatro atacantes na semifinal do Campeonato Paulista, antes de ser eliminado nos pênaltis, porém, com Arthur Gomes no lugar de Bruno Henrique, lesionado.

Se o quarteto funcionar, a dúvida de Jair Ventura ficará em uma das vagas no meio-campo. Com Alison titular absoluto e Diego Pituca suspenso, Léo Cittadini e Jean Mota, dois dos que podem ser negociados na janela internacional de transferências, têm sido testados.

A defesa, sem o zagueiro Lucas Veríssimo, prestes a ser negociado para o Torino-ITA, é preparada com Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô.

E enquanto Jair testa alternativas, o alvinegro procura reforços no mercado. O presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Ricardo Gomes querem ao menos um volante, um meia e um centroavante. Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX, é o mais próximo de assinar contrato.