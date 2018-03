Jair prevê “dor de cabeça” com Dodô e Bruno Henrique no Santos

Jair Ventura terá aquela dor de cabeça boa para os técnicos. A situação onde há a base de um time, com jogadores que pedem passagem. O técnico do Santos prevê dificuldade para escalar a equipe com Dodô e Bruno Henrique.

Dodô chegou bem após ser emprestado pela Sampdoria-ITA e pode ser titular na lateral esquerda, com Jean Mota deslocado para a sua função de origem, a de meia. Já Bruno Henrique está em fase final de recuperação e brigará por espaço com Rodrygo, Eduardo Sasha e Gabigol.

“Sobre o Dodô, queríamos mobilidade e velocidade no meio-campo (contra o Nacional). Ele chegou depois, mas entrou muito bem, assim como nos dois jogos iniciais. Agora cabe ao treinador a possibilidade dele iniciar a partida ou não”, disse Jair.

A gente esquece do Bruno. É um jogador fantástico. Foi um dos responsáveis pela minha vida e perco ele com oito minutos. Na minha vez, po (risos). Maior jogador em número de assistências… Treinador é pago para criar alternativas. Meninos correspondem bem. Quero ter essa dor de cabeça. Quem ganha é o Santos”, completou.

Dodô está à disposição e pode ganhar a vaga já no domingo, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Bruno Henrique aguarda pelo visto para ir aos Estados Unidos na semana que vem. Lá, será avaliado pela última vez após contusão na retina do olho direito e pode, finalmente, ser liberado para atuar. A última partida foi em 17 de janeiro.