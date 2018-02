Jair pede tempo para Gabigol após reestreia: “Fará os gols que não fez”

Gabigol marcou na reestreia pelo Santos em empate por 2 a 2 com a Ferroviária neste sábado, em Araraquara, mas desperdiçou algumas boas oportunidades na frente do goleiro Tadeu. O técnico Jair Ventura acredita que com tempo e ritmo de jogo, a situação mudará.

“Gabriel jogou em dezembro pela última vez, em 17 minutos (pelo Benfica) E hoje estava muito calor, é difícil, não teve pré-temporada. Mesmo assim, fez gol e criou outras oportunidades. Sabemos que os jogadores que não fizeram pré-temporada estão um pouco atrás. Gabriel foi importante e continuará sendo. Ele se cobra bastante e com ritmo, ele fará os gols que não fez hoje”, projeta Jair.

Gabriel atuou como centroavante, função que desempenhava na base e que lhe rendeu o apelido. No profissional, ele se firmou como atacante pelos lados do campo e só atuou como um 9 com o técnico Oswaldo de Oliveira, em alguns jogos de 2014.

Gabigol seguirá como titular do Santos na partida contra o São Caetano, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 10 foi contratado pelo Peixe por empréstimo junto a Internazionale-ITA até o dia 31 de dezembro. Na negociação, não foi estipulado um valor de compra fixado.