Jair não confirma Rodrygo como titular e revela pacto do Santos

Jair Ventura não confirma Rodrygo como titular do Santos na sequência do Campeonato Paulista. O atacante foi, mais uma vez, o herói do Santos no empate em 1 a 1 com o Ituano na noite deste domingo, no Pacaembu. Depois de marcar o gol da vitória diante da Ponte Preta, o atacante de 17 anos, novamente nos acréscimos, evitou a derrota santista com gol de cabeça.

A joia das categorias de base caiu rapidamente nas graças do torcedor, mas o técnico pede paciência e alerta para a condição física do atleta.

“Rodrygo tem estrela e qualidade, um jogador diferenciado. Ele tem a situação física ainda, é um menino, tem que ser gradativo. Torcida tem razão em pedir, eu como torcedor pediria, é um Menino da Vila, diferente tecnicamente, fez um gol e teve chance de outro, dois jogos e dois gols. É uma média interessante”, analisou Jair.

Jair Ventura também revelou um pacto do elenco santista após o empate contra o Ituano. A ideia é jogar melhor no primeiro tempo para não ter que resolver as partidas nos acréscimos, como diante da Ponte Preta e Ituano.

“Não fizemos primeiro tempo bom. Foi muito abaixo. Sentimos um pouco, principalmente as duas lideranças do Alison e David Braz. Demoramos a encaixar. Nós criamos, assim como no último jogo, quando viramos. Já fizemos um pacto, não queremos ser valentes, queremos time equilibrado para não correr atrás”, explicou.

Com os dois gols marcados no Campeonato Paulista, Rodrygo pressiona o técnico Jair Ventura por uma vaga no time titular. A próxima partida será contra o Palmeiras, em clássico no domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com