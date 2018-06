Jair lamenta nova derrota e distanciamento da torcida

Confira este e outros vídeos em

O técnico Jair Ventura não conseguiu esconder sua decepção com a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional, na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de golear o Vitória e jogar bem no empate contra o Corinthians, em Itaquera, o Peixe não conseguiu fechar a série dentro dos seus domínios.

“Do jeito que estávamos jogando, propondo o jogo e sofrendo só com transição, poderíamos ter saído com outro resultado. Uma situação que a gente fica chateado em dobro, torcida estava chateada, história do jogo acabou sendo ruim. Eles vão ficando distantes. Quando vencemos, eles nos aproximam. Com mais vitórias do que derrotas, conseguimos trazer a torcida para gente”, avaliou Jair.

De acordo com o comandante, a expulsão de Lucas Veríssimo, ainda no começo do segundo tempo, “foi determinante” para o triunfo dos colorados. Com apenas dez pontos conquistados, o Alvinegro pode ir para a parada da Copa do Mundo na zona de rebaixamento caso não vença o Fluminense na quarta-feira, no Maracanã.

“Queria os 16 pontos, mas trabalho jogo a jogo. Não faço metas a longo prazo. Não temos o direito de nos abalar. Foi um jogo atípico pela situação de ter um a menos. Jogamos muito bem contra o Corinthians, último jogo fora, tivemos posse e chances claras. Agora, vamos buscar ter outra grande performance e aliar isso com o resultado positivo”, avaliou.

Jair ainda mostrou bastante confiança em seu trabalho ao dizer que não conseguia se lembrar de jogos em que o Peixe tenha feito apresentações ruins recentemente. Para ele, o Peixe conseguiria o triunfo se não tivesse Veríssimo expulso.

“Difícil lembrar todos os jogos. Não consigo buscar outras derrotas. Faltou hoje ter ficado com os 11 jogadores. Fizemos grande jogos contra Vitória e Corinthians. Hoje ficar com um a menos nos prejudicou”, concluiu.