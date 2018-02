Jair lamenta irregularidade e vê 1º tempo de ‘almanaque’ no Santos

Jair Ventura ficou muito satisfeito com o primeiro tempo do Santos, mas lamentou os 45 minutos finais no empate em 2 a 2 com a Ferroviária neste sábado, em Araraquara. O técnico acredita que a tapa inicial foi de “almanaque”.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom, de encantar, aqueles de almanaque. E pelo número de situações, queríamos mais. Criamos muito e sofremos dois gols em bate-rebate. Temos que buscar equilíbrio. Santos vinha tomando gol no começo dos jogos, não sofremos, jogamos bem, mas não fomos regulares. Resultado não foi bom, lógico, mas vamos lá. Conseguimos ver luz no fim do túnel. No momento mais decisivo, Santos estará forte”, disse Jair, em entrevista coletiva.

O treinador acredita que a formação ofensiva, sem um volante de contenção, pode ter atrapalhado o Peixe na busca por dois tempos de alto nível.

“Perdemos o Alison, homem de marcação, e optamos por recuar o Renato. Jogamos praticamente sem homem de marcação, três meias, e não sofremos no primeiro tempo. No segundo, sim, Ferroviária veio mais forte. Tivemos diversas oportunidades e no bate-rebate, bola duvidosa lá na frente, e o gol… Depois, em uma falta, uma bobeira nossa, outro gol em bate-rebate. Teve pênalti que eles perderam e nós perdemos diversos gols. Não está tudo bom. Precisamos jogar bem e vencer”, completou o treinador.

O Santos voltará a campo para enfrentar o São Caetano na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.