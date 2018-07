Jair indica Santos com Gustavo Henrique, mas zagueiro despista: “Gosta de revezar”

Gustavo Henrique deve ser titular do Santos contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco foi dividido em três grupos para o treinamento desta sexta, no CT Rei Pelé, e Gustavo ficou ao lado de David Braz durante todo o tempo. Lucas Veríssimo trabalhou em outra turma.

O camisa 6 diz não saber sobre a presença na equipe principal do técnico Jair Ventura. Veríssimo deve ser negociado ainda nessa janela de transferências. O acordo com o Torino-ITA fracassou e a opção foi por Bremer, do Atlético-MG.

“Isso vai do professor Jair. A gente vinha fazendo alguns treinos juntos, outros separados, ele gosta de revezar. Estou me preparando. Se ele optar por mim, vou me preparar cada vez mais”, disse Gustavo.

“Estou tranquilo. Jogos (no México) foram bons, um pouco cansativos, mas é preparação maior para o cansaço não só nesses jogos, mas para o restante da temporada. Pegar um clássico direto depois do tempo parado seria complicado. Jogos foram bons pelo ritmo de jogo. Estou procurando uma sequência maior, estou tranquilo quanto a isso (titularidade)”, completou.

A atividade desta sexta não contou com Bruno Henrique, em licença paternidade. Alison e Arthur Gomes (entorses no tornozelo) e Gabigol (dores no púbis) treinaram normalmente e devem ficar à disposição. Diego Pituca, suspenso, é desfalque certo.