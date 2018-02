Jair explica qualidades de Sasha no Santos: “É fantástico”

Eduardo Sasha não foi contratado com pompa, mas tem se mostrado útil no elenco do Santos. Titular há três rodadas do Campeonato Paulista e autor de dois gols, o atacante está com o moral elevado diante do técnico Jair Ventura.

“É extremamente tático. Tentei levar para o Botafogo diversas vezes. Ele me encanta pelo futebol, poder de decisão e marcação. É equilibrado. É um cara que dá a vida. Saiu quase apagado no outro dia (após concussão no clássico contra o Palmeiras), e no outro dia fez as jogadas de cabeceio no treino. É guerreiro, joga para o time, sabe fazer gols. É um dos nossos artilheiros. Joga para o grupo e ainda consegue ser decisivo. É fantástico. Santos foi muito bem nessa aquisição”, disse o treinador.

Eduardo Sasha foi contratado por empréstimo junto ao Internacional até o dia 31 de dezembro. Há um valor de compra fixado, mas a quantia não foi divulgada pelos clubes.

Polivalente, Sasha pode atuar pelas duas pontas e como centroavante. É provável que o jogador seja mantido no time titular para a partida contra o São Paulo, domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada do Paulistão.