Jair exalta evolução do Santos antes de Libertadores: “Muitas coisas boas”

O Santos venceu o Santo André por 2 a 0, na Vila Belmiro, no último desafio antes da estreia na Libertadores contra o Real Garcilaso, quinta-feira, às 19h15 (Brasília), em Cuzco, no Peru. O técnico Jair Ventura destaca a evolução do Peixe antes do início da competição continental.

“Equipe está em formação, com coisas boas. É muito cedo para falar como estamos, mas não sofremos gols em três jogos. Campeonato Paulista é muito equilibrado, difícil. Falamos do ataque, mas temos que exaltar a defesa. Mudamos a linha de quatro e conseguimos manter padrão, organização. Santos não vai perder ofensividade, mas não deixará de marcar bem, com jogo coletivo forte, muita posse, com muitos gols e sem sofrer gols”, explicou Jair.

De forma mais específica, o treinador analisou a vitória do Peixe sobre o Santo André. O time melhorou no segundo tempo “avassalador”, na visão de Jair.

“Primeiro tempo foi um pouco afoito, depois avassalador no segundo tempo. Muitas oportunidades, jogando dentro da área do adversário. Valorizamos a posse, somos uma das equipes que mais têm posse no campeonato, e consegue reverter em gols. Temos muitas coisas boas para falar dessa noite”, completou.

O Santos se reapresenta na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, para iniciar a preparação da estreia na Libertadores, contra o Real Garcilaso, quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na altitude de 3.400 metros em Cuzco, no Peru.

