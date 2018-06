Jair espera que o assédio não afete Rodrygo: “Que continue com a cabeça boa”

Jair Ventura não tem informações sobre o futuro de Rodrygo, na mira de Barcelona de Real Madrid, da Espanha. O técnico só tem uma preocupação neste momento: o fator psicológico do atacante de 17 anos.

O Santos negocia a venda de Rodrygo e o Real Madrid está à frente neste momento. O objetivo do Peixe é liberá-lo pela multa rescisória – 50 milhões de euros (R$ 230 milhões). Há um projeto por plano de carreira e permanência por mais tempo.

“Muito particular essa situação. Dúvida boa Barcelona ou Real Madrid. O melhor para ele será o melhor para todos. Ainda não conversei, tem nada certo, não passaram nada para a gente. Vou conversar e que ele continue com a cabeça boa, que é o mais importante. Qualquer proposta mexe muito com a gente, imagina para um menino de 17 anos. Que possa continuar sendo a mesma pessoa, que é o mais importante. Quando me tornei treinador em 2016, disse que ia mudar, que seria treinador, mas que poderiam cobrar que seria a mesma pessoa. Falam muito para dar poder para ver quem o homem é. Tento ser o mesmo nas coisas boas e ruins. E tem que ser assim na venda do Rodrygo e todos os profissionais em ascensão. Falei o que vou falar mais ou menos para ele. Desejo o melhor e lá na frente, quando chegar na seleção, vou ficar feliz sobre ser o primeiro treinador. Vida do treinador tem essa parte boa, pegar um jovem em ascensão, e céu é o limite para ele pela qualidade. Poder trabalhar com esse jovem é muito gratificante. Vai ser marcante para a minha vida participar disso”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

O Comitê de Gestão do Santos irá analisar as propostas recebidas nos próximos dias. A ideia é garantir a venda, receber à vista e “entregá-lo” apenas em dezembro de 2019. O raio só pode sair a partir de janeiro, quando completa 18 anos.

Titular absoluto do Peixe, o jovem chama a atenção do futebol europeu. São 9 gols em 28 jogos na temporada. Ele foi promovido ao elenco profissional em outubro de 2017.