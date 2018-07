Jair espera por Ruiz, mas meia não deve encarar o Flamengo

Confira este e outros vídeos em

O meia Bryan Ruiz vai, enfim, iniciar sua trajetória como jogador do Santos nesta segunda-feira, data marcada para sua integração ao elenco profissional. Figura contratada para suprir a carência de armadores, o costarriquenho é visto como esperança de um futebol mais vistoso da equipe, mas não deve ficar à disposição para encarar o Flamengo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.

“Difícil. Ele vai chegar, fazer a bateria de exames, passar pelo departamento de fisiologia para saber quando estará apto”, disse o técnico Jair Ventura, um dos mais ansiosos pela chegada do atleta, bastante tranquilo para comentar o caso apesar da proximidade da zona de rebaixamento.

“Lembramos que o jogador passou por uma Copa do Mundo, teve férias merecidas e vamos nos preparar para tê-lo em campo o quanto antes. Longe de saber a data certa já que ele chegou só hoje (domingo) no Brasil”, continuou o comandante.

Além de Ruiz, o treinador ainda deve contar nos próximos dias com o uruguaio Carlos Sánchez e o paraguaio Derlis González. Mesmo sem terem sido apresentados oficialmente pelo Peixe, ele já têm tudo apalavrado para reforçar o clube na busca pela recuperação no Brasileiro e pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América.

