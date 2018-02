Jair diz que Renato, aos 38 anos, é quem mais corre no Santos

Renato tem 38 anos e é titular e capitão do Santos. Parte da torcida acredita que o volante não tem mais a mesma “pegada” no meio-campo e a sua “lentidão” traria prejuízo técnico ao time. Há um bom argumento que prova o contrário.

O técnico Jair Ventura afirma que o experiente jogador é quem mais corre no Peixe, de acordo com o monitoramento via GPS feito com os atletas durante as partidas.

“Do Renato, que erra pouco, muito se fala da idade e da pouca mobilidade. Mas se pegarmos o GPS, tem sido o maior. Contra a Ferroviária, correu 11 quilômetros e pouco, correu mais que todos. Se temos jogadores dinâmicos e que entregam a bola, o que adianta? O que a gente quer? Santos tem que ter a bola, jogar apoiado. Por isso optamos por jogadores mais técnicos”, explicou Jair, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Renato tem jogado como um “médio”, expressão que Jair Ventura utiliza. O camisa 8 é um dos dois meio-campistas, ao lado de Vecchio e à frente de Alison no esquema tático 4-1-4-1 esquematizado nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

O capitão jogou seis das oito partidas do Paulistão e marcou um gol, de cabeça, na derrota por 2 a 1 no clássico contra o Palmeiras, na arena do rival.

