Jair não cogita pedir demissão no Santos: “Aqui não tem covarde”

Pressionado após mais uma derrota, dessa vez para o Atlético-PR, na Arena da Baixada, Jair Ventura afirma que não pedirá demissão do Santos. O técnico diz que recebeu o respaldo do vice-presidente Orlando Rollo depois de mais um resultado negativo neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi para a 18ª colocação, na zona do rebaixamento.

“Se eu vou pedir demissão? Eu não peço demissão. Aqui não tem covarde para entregar o cargo. Já falei com o vice-presidente e ele deu respaldo. Essa gestão confia muito no meu trabalho em longo prazo”, disse Jair, em entrevista coletiva.

A permanência de Jair Ventura divide opiniões na diretoria do Peixe. A permanência será reavaliada depois do jogo de domingo, contra o Vitória, na Vila Belmiro. Em caso de nova atuação ruim, o Comitê de Gestão se reunirá e pode votar pela demissão.

Peres está em Londres, na Inglaterra, na chefia da delegação da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo na Rússia. O mandatário volta na segunda-feira. Em rápido contato com a Gazeta Esportiva, o presidente foi ponderado e falou que é preciso ter calma neste momento: “Vamos ver. Temos que restabelecer a ordem primeiro”.

Presidente interino, Orlando Rollo está com a delegação do Santos em Curitiba. O vice também foi ouvido pela reportagem, negou a demissão neste momento e se limitou a dizer que “a decisão tem que passar pelo Comitê de Gestão”.