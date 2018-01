Jair defende Renato e não descarta poupar titulares no Santos

Renato foi um dos destaques negativos do Santos na derrota por 1 a 0 para o Bragantino na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro. O capitão do time, porém, ganhou a defesa do técnico Jair Ventura

“Dentro da ciência, temos a individualidade biológica. Renato é privilegiado, e não é pela idade (38 anos). Há meninos atrás dele fisicamente”, afirmou Jair.

Com o desgaste de dois jogos em seis dias – Linense e Bragantino -, Jair não descarta poupar titulares no Peixe para enfrentar a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

“Não adianta poupar e time estar sem conjunto. É preciso ter equilíbrio, mas temos individualidades biológicas. E cada jogador responde de uma maneira. É hora de sentar com departamento de fisiologia. Se tiver algum jogador com tendências a lesões, vamos preservar. Lucas (Veríssimo) não tinha e machucou (a coxa direita). Para não perder jogador por tempo grande, é melhor poupar. Vamos sentar e estudar isso individualmente”, analisou.

Mesmo com a derrota na Vila Belmiro, o Santos se mantém como líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com três pontos após duas derrotas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com