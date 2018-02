Jair compara importância de Bruno Henrique a Neymar, Messi e CR7

Jair Ventura sempre fez questão de elogiar Bruno Henrique e citá-lo como referência técnica. E em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico foi além. Ele comparou o fator de desequilíbrio do atacante do Santos aos de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo.

“Ficaremos mais fortes quando voltar, é um jogador excepcional, me chamou a atenção jogando contra. Ele é diferenciado. Ajuda a vida do treinador. Monta estratégia, cria jogada, dribla dois e faz um gol e o treinador diz: “Obrigado”. É um exemplo de clubes que tem grandes jogadores. Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, que acabam com jogo sozinhos e acabam com estratégias. Bruno é esse cara, diferenciado, é o decide, como falamos aqui”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Bruno Henrique se recupera de contusão na retina do olho direito, sofrida aos 8 minutos da estreia no Campeonato Paulista contra o Linense. O departamento médico do Peixe não estipula prazo para o retorno.

O certo é que, quando retornar, o camisa 11 precisará de óculos especial. Há chance pequena da necessidade de intervenção cirúrgica. Enquanto Bruno não volta, Arthur Gomes tem sido titular

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com