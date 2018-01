Jair cogita mudanças no ataque do Santos, mas pede calma com Rodrygo

Jair Ventura não descarta mexer no ataque titular do Santos para a sequência do Campeonato Paulista, mas pede calma ao torcedor com Rodrygo, autor do gol da virada na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta nesta quinta-feira, em Campinas.

O ataque tem sido escalado com Arthur Gomes, Copete e Rodrigão. Bruno Henrique se recupera de contusão na retina do olho direito. Rodrygo, aos 17 anos, entrou bem no segundo tempo das partidas contra Bragantino e Ponte.

“Eu gosto muito de lançar jovens. Rodrygo é sensacional. Falei que vou trazê-lo como um filho, brinco demais com ele. Menino bom, que merece, é diferente, mas temos que ter calma. Vão falar nele titular logo, mas se jogasse 80 minutos, teria força para fazer o gol no final? A importância é a mesma para todos. O banco mudou o jogo. Esperamos contratações, lógico, mas temos que olhar para dentro enquanto não chega”, analisa Jair Ventura.

O treinador pensa em mexer na equipe para a partida contra o Ituano, domingo, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Em Campinas, Romário (barrado) e Renato (poupado) deram lugar a Caju e Matheus Jesus.

“Temos que saber momento de cada jogo. Pode ser (que haja mudanças). Renato e Romário não jogaram, podemos fazer revezamentos, mas tem Libertadores batendo na porta. Tenho que conhecer o elenco e temos que conhecer nos jogos, é mais difícil nos treinos. Posso pensar em mudanças em todas as partes do time”, resumiu.

O Santos se reapresenta na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O Peixe terá dois treinamentos antes de enfrentar o Ituano.