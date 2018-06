Jair brinca sobre turbulência no Santos: “O que adiantou ganhar do Fluminense?”

Jair Ventura esteve na berlinda antes do recesso de 11 dias para a Copa do Mundo na Rússia, mas o Santos optou por sua permanência para o segundo semestre. De bom humor, o técnico brincou com a situação na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

O treinador afirmou que acompanhou todas as especulações e que esperava notícias melhores depois da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, no dia 13 de junho.

“Fiquei acompanhando tudo, via Santos e treinador não houve conversa alguma. Saí e voltei treinador do Santos, da mesma maneira. Aconteceram alguns momentos de alguma crise, se não ganhar do Vitória, do Fluminense… Jair tem última chance, aí ganha e vou ler, falei pronto, agora falaram que seria reavaliado. Aí tem reunião, po! O que adiantou ganhar do Fluminense? O que eu tenho que fazer mais? Aí teve a reunião, meu telefone não tocou, e aí eu segui (risos).. Voltei sendo treinador do Santos, feliz”, disse o técnico, antes de já projetar o segundo semestre.

“Não é pela questão de emprego, treinador não tem vida longa, se eu sair do Santos vou ter outro emprego, mas a questão é a forma que o Santos me abraçou, grupo de trabalho muito bom. Vocês entrevistam e eles sempre elogiam o trabalho. Emprego vamos conseguir, mas saber que estamos ajudando é muito bom. Participando da formação, lançando uma joia como o Rodrygo, algo que levaremos para o resto da vida. Lançando Yuri Alberto, enfim. E é saber que agora o segundo semestre teremos jogos mais decisivos. E ficar fora de um trabalho depois de tantas mudanças, principalmente troca de gestão, de elenco e o comando técnico. Os três pilares. Muitas mudanças juntas causam alguma oscilação, mas a gente só não tava vivo para brigar pela tríplice coroa, faltava o Brasileiro. Temos um jogo a menos e podemos brigar em cima, falta muita coisa. Santos vai voltar mais forte, ainda não chegaram, mas a gente está trabalhando. Teremos o Bruno Henrique, sempre bati na tecla. Quando perdíamos, esqueciam, mas aí ele voltou e me deu uma sobrevida. Santos vai voltar mais forte, sim”, completou.

O Santos terá mais de três semanas de preparação antes de enfrentar o Palmeiras, dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o Peixe viajará ao México para amistosos contra Monterrey e Querétaro, nos dias 7 e 10.