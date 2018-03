Inexperiência não preocupa o Santos na Libertadores: “Independe de idade”

Um dos desafios do Santos na Libertadores será fazer com que jovens jogadores não sintam a pressão de atuar pela primeira vez na competição continental. Dos 30 inscritos, 15 são revelados nas categorias de base. E 14 nunca entraram em campo pelo torneio sul-americano.

Os Meninos da Vila relacionados são: Vladimir, João Paulo, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Robson Bambu, Daniel Guedes, Caju, Alison, Léo Cittadini, Guilherme Nunes, Diogo Vitor, Rodrygo, Yuri Alberto, Arthur Gomes e Gabigol.

Quem nunca disputou a Libertadores: João Paulo, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Robson Bambu, Dodô, Caju, Guilherme Nunes, Matheus Jesus, Diogo Vitor, Diego Pituca, Gabigol, Rodrygo, Yuri Alberto e Arthur Gomes.

Técnico do Peixe com 38 anos, Jair Ventura não está preocupado com o número alto de atletas novos na Libertadores. Ele foi eliminado nas quartas de final para o campeão Grêmio em 2017.

“A experiência independe da idade. Os grandes jogadores começaram cedo na Seleção ou clubes. Temos jogadores jovens e experientes, em uma mescla importante. Disputei Libertadores começando cedo e fui longe, sendo eliminado para o campeão. Aprendi muito, principalmente da catimba, altitude, arbitragem que não apita qualquer falta, fator casa pesa bastante… Que possamos superar tudo isso”, analisou Jair.

O Santos vai estrear na Libertadores contra o Real Garcilaso nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na altitude de 3.400 metros de Cuzco, no Peru. O Grupo 6 também é composto por Estudiantes-ARG e Nacional-URU.

