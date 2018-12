Independiente pede mais de R$ 30 milhões para vender dupla ao Santos

O Santos procurou o Independiente-ARG para negociar com dois jogadores indicados pelo técnico Jorge Sampaoli – o goleiro Martin Campaña, uruguaio de 29 anos, e o atacante Emmanuel Gigliotti, argentino de 31 anos. E o valor pedido assustou o Peixe.

O Independiente exigiu 8 milhões de dólares (R$ 31 mi) pela dupla, quantia fora da realidade financeira do Alvinegro, com dificuldades para arcar com seus compromissos e direitos de imagem atrasados em dois meses.

A pedida dos argentinos paralisou as conversas e fez o Santos iniciar uma busca por outras opções no mercado. O artilheiro e o camisa 1 estavam no topo da lista de Sampaoli.

Vanderlei deve ser negociado – Flamengo, Grêmio e São Paulo têm interesse. E a camisa 9 fica vaga com a volta de Gabigol para a Internazionale-ITA – Felippe Cardoso e Yuri Alberto são as alternativas atuais.

O Santos não contratou para 2019. A reapresentação, com o primeiro treinamento de Jorge Sampaoli, está marcada para a próxima quarta-feira, no CT Rei Pelé.