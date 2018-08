Independiente goleou time de Pelé e nunca perdeu para o Santos na Argentina

O Santos terá um páreo duro pela frente na ida das oitavas de final da Libertadores da América nesta terça-feira, em Avellaneda. O Independiente, maior campeão de Libertadores na história com sete troféus, nunca perdeu na Argentina e se gaba por ter goleado o time de Pelé.

O alvinegro enfrentou o Rojo 13 vezes, com quatro vitórias, três empates e seis derrotas – 19 gols feitos e 23 sofridos. No país do rival, nenhuma vitória, um empate, e quatro derrotas.

O revés mais marcante foi pela semifinal da Libertadores de 1964: sem Pelé, o Santos perdeu por 2 a 1 em Avellaneda e voltou a ser derrotado no Maracanã, por 3 a 2. O Peixe disputava o tricampeonato consecutivo.

Em 1965, o alvinegro foi eliminado novamente na semifinal pelo Peñarol-URU. Em 66 e 67, os santistas optaram por não participar da competição continental – era mais vantajoso à época excursionar com Pelé e companhia do que entrar no campeonato.

E em fevereiro de 1964, o Independiente mostrou força contra o Santos antes de eliminá-lo na Libertadores. Os argentinos venceram por 5 a 1 um amistoso em Avellaneda. Jorge Maldonado ficou conhecido pela marcação implacável em Pelé. Depois de 5 a 0 para o “Rei de Copas”, Almir fez o de honra para os visitantes.

Veja todos os jogos abaixo

16/02/1961 – Santos 4 x 1 Independiente – Cidade do México – Pentagonal do México

01/02/1964 – Independiente 5 x 1 Santos – Avellaneda – Amistoso

15/07/1964 – Santos 2 x 3 Independiente – Maracanã – Taça Libertadores

22/07/1964 – Independiente 2 x 1 Santos – Avellaneda – Taça Libertadores

23/02/1965 – Santos 4 x 0 Independiente – Caracas – Torneio 4º Centenário

13/08/1985 – Santos 1 (2) x (4) 1 Independiente – Cesena – Mundialito de Clubes

04/10/1989 – Santos 1 x 2 Independiente – Vila Belmiro – Supercopa da Libertadores

11/10/1989 – Independiente 2 x 0 Santos – Avellaneda – Supercopa da Libertadores

28/05/1991 – Santos 1 x 0 Independiente – Guayaquil – Torneio Internacional

08/09/1994 – Santos 1 x 0 Independiente – Vila Belmiro – Supercopa da Libertadores

22/09/1994 – Independiente 4 x 0 Santos – Avellaneda – Supercopa da Libertadores

13/09/1995 – Independiente 1 x 1 Santos – Avellaneda – Supercopa da Libertadores

04/10/1995 – Santos 2 (2) x (3) 2 Independiente – Vila Belmiro – Supercopa da Libertadores