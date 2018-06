Indefinição sobre Jair atrasa contratação de Jailson no Santos

A indefinição sobre o futuro de Jair Ventura no Santos atrasa a contratação de Jailson, do Grêmio. Mesmo com a vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, na última quarta-feira, o técnico pode não permanecer depois da Copa do Mundo. E foi ele quem indicou o volante de 22 anos.

Na segunda-feira, o presidente José Carlos Peres falou em reunião da diretoria nesta quinta com Jair para analisar o primeiro semestre – o que não ocorreu. Como a prioridade do clube é finalizar a venda de Rodrygo para o Real Madrid, a conversa ficará para outro momento. Alguns membros do Comitê de Gestão querem um novo treinador. Abel Braga, do Fluminense, e Zé Ricardo, sem clube, agradam.

Enquanto isso, Jailson aguarda. A expectativa do jogador e de seus representantes é de um desfecho até segunda-feira. Ele foi liberado pelo Grêmio há uma semana. Caso Jair seja demitido, o meio-campista repensará a decisão de sair de Porto Alegre. O técnico Renato Gaúcho já falou em tom de despedida nesta quinta-feira.