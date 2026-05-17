Igor Vinícius apresenta febre e é cortado de jogo do Santos contra o Coritiba

O Santos ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Igor Vinícius apresentou febre na manhã deste domingo e, por isso, acabou sendo cortado do compromisso, que acontece às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
Sem Igor Vinícius, o técnico Cuca, então, escalou o Mayke no setor. Assim, voltará a ter chance entre os titulares depois de dois jogos sem sair do banco de reservas. A última vez que Mayke começou jogando uma partida foi contra o San Lorenzo, no dia 28 de abril, duelo que terminou empatado por 1 a 1.
Depois disso, Mayke não foi utilizado nos duelos contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, nem contra o próprio Coritiba, na quinta fase da Copa do Brasil. Nesta temporada, o camisa 12 disputou sete jogos, enquanto Igor Vinícius esteve em campo em 22 jogos pelo Peixe no ano.
O jogador deve voltar a ficar à disposição de Cuca para o jogo de quarta-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.
Na 15ª colocação do Brasileirão, o Santos possui 18 pontos, apenas um de diferença para o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento da competição. Caso vença o Coritiba novamente, o Peixe pode ganhar muitas posições na tabela, já que também possui apenas dois pontos de diferença para o Red Bull Bragantino, sétimo colocado.
Ficha técnica
Santos x Coritiba
- Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
- Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
- Hora: às 11h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)