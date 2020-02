Ídolo Dorval completa 85 anos e recebe homenagem do Santos

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Um dos grandes ídolos da história do Santos, o ex-jogador Dorval comemora nesta quarta-feira o aniversário de 85 anos. Através das redes sociais, o clube da Vila Belmiro exaltou a data.

“O grande ponta direita da história do Peixão e multicampeão completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, Dorval!”, descreveu.

Dorval atuou pela primeira vez no Santos em 20 de maio de 1956, em um amistoso na cidade de São José do Rio Preto – vitória por 3 a 1 sobre o América-SP. Ele defendeu a camisa do clube em 612 partidas e é o sexto maior artilheiro da história. “Foram 194 gols com a camisa santista e muitas alegrias ao torcedor santista”, emendou a publicação do Peixe.

A despedida de Dorval no Santos ocorreu em 23 de abril de 1967, no Pacaembu, na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Na Seleção Brasileira, jogou 13 partidas e marcou um gol.